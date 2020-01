Store danske rederier forpligter sig til at arbejde med ligestilling

Et nyt initiativ fra Danske Rederier skal øge andelen af kvinder i shipping. 15 selskaber vil senere i dag have underskrevet et såkaldt charter, hvor de forpligter sig til at arbejde målrettet med ligestillingen. Målet er, at tre ud af fire danske rederier har skrevet under om et år.