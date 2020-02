Dorians gevinst per scrubber er på 10.000 dollar om dagen

I lang tid har LPG været et presset marked for rederne, men i 2019 vendte billedet, og 2020 holder ved. Dorian LPG oplever en gevinst på 10.000 dollar om dagen for sine skibe med scrubbere, fortæller finansdirektør Ted Young til ShippingWatch.