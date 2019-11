Tina Revsbech får nyt ledelsesjob i shipping

Den tidligere BW Tankers topchef Tina Revsbech har fundet sit nye ledelsesjob i shipping. For lidt over et år siden forlod hun BW Tankers midt i selskabets fusionsplaner med Hafnia, hvor Mikael Skov endte som CEO for det samlede selskab.