Ugens bedste historier på ShippingWatch

39-årig med en fortid i McKinsey skal få Hapag-Lloyd i mål til 2020, og i et interview gav han i ugens løb et sjældent indblik i, hvordan det tyske rederi griber opgaven an. Læs også om Norden-regnefejl til 100 mio. kr. og om shippingansatte, der søger væk fra Hongkong.