Finnlines-topchef er klar til at punge ud – men opkøbsmål stritter imod

DFDS-konkurrenten Finnlines, som ejes af Grimaldi-gruppen, har planer om at vokse fra opkøb. Ambitionerne møder dog modstand, fordi mange mindre rederier er for protektionistiske og bange for at lade sig opkøbe, siger topchef Emanuele Grimaldi til ShippingWatch.