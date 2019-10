Nyt studie fra MOL skal bane vej for kæmpesejl på tørlastskib

Japanske MOL sætter gang i et studie, som skal undersøge et såkaldt rotorsejls påvirkning af bl.a. udledningen af drivhusgasser. Studiet skal bane vejen for, at MOL om få år kan lancere et tørlastskib med rotorsejl.