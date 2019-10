Hvad kan få maritime giganter til at lytte til et nyt start-up firma?

Det er der sådan set et meget enkelt svar på: At små og forholdvis ukendte start-ups kan have den gode ide eller det produkt, som sektoren bare ikke kendte til. Nu skal virksomheder som Maersk, Wärtsilä og Shell vurdere 13 projekter udvalgt blandt 750 start-ups.