Rederier, kunder og banker går sammen om at udvikle CO2-frie skibe fra 2030

En række af verdens store shippingvirksomheder går sammen med betydningsfulde selskaber inden for bl.a. energi og maskinproduktion om at udvikle et CO2-frit skib, der kan være på vandet i 2030. Maersk, Shell og MAN Energy Solutions er blot nogle af deltagerne i projektet.