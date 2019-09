Wallenius: Halvering af CO2-udslip er et absolut minimum

Wallenius Wilhelmsen anerkender, at den offentlige holdning om CO2 hurtigt er ved at udvikle sig til et krav om nuludledning, og at det kan føre til en skærpelse af skibsfartens mål om en halvering i 2050. Maersk mener, at 2030 målet er helt afgørende.