USA beskylder iransk shipping-netværk for at finansiere terror

USA mener at have optrevlet et shipping-netværk, som ifølge USA har hjulpet den Islamiske Revolutionsgarde med at flytte flere mio. tønder olie. Det får USA til at advare shippingindustrien mod at indgå i handler med olie med Iran. USA sender også en særskilt advarsel til bunkerbranchen.