Fagforening klar til kamp med Maersk om søfolks vilkår: "Det har jo aldrig ende"

To fagforeninger svarer nu igen, efter at Maersk har luftet overvejelser om at reducere omkostningerne til sine søfolk. "Jeg har på fornemmelsen, at de render nogle skuffelser i livet" siger fagforeningsformand om Maersk til ShippingWatch. Rederiet har allerede gjort de første justeringer.