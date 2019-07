Regeringen er klar til at gå med i flådemission ved Hormuzstrædet

Danmark melder sig nu klar til at deltage i en international maritim indsats, der skal opretholde sikkerheden for skibsfarten i Hormuzstrædet. "Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag," lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Opdateret.