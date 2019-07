DFDS-topchef vil hente vækst fra logistik-opkøb

"Vi har mulighed for at lave opkøb til flere milliarder," siger topchef i DFDS Torben Carlsen til ShippingWatch. Over de næste fire år skal rederiet hente betydelig vækst fra bl.a. opkøb i logistik, men de helt store køb må vente et par år.