Nu stiller banker med shippinglån for 100 mia dollars klimakrav til rederierne

11 af verdens største shippingbanker, bl.a. Nordea og Danske Bank, vil nu kræve, at rederier lever op til bestemte klimamål for at kunne opnå finansiering. Maersk bakker op, og flere asiatiske banker ventes at tilslutte sig.