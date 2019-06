En samlet shippingindustri har reageret stærkt på angreb i Omanbugten

IMO og flere af de store rederorganisationer er bekymrede over gårsdagens angreb på to tankskibe ud for Fujairah. Det er "uansvarligt at angribe handelsskibe," lyder det bl.a. fra de tyske redere. IMO vil overveje, om der er brug for foranstaltninger.