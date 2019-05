Søren Skou: Vi har styrken til opkøb inden for logistik

Maersks CEO Søren Skou mener 2019 er kommet godt fra start og peger på, at Maersk har den styrke, der skal til for at foretage opkøb inden for logistik. Clarksons Platou betegner kvartalsregnskabet som "overraskende svagt."