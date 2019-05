Trump hæver told på kinesiske varer til 25 pct – Kina vil svare igen

USA har valgt at hæve toldsatsen på kinesiske varer fra 10 til 25 pct., skriver flere internationale medier. Flexport har mærket effekten øjeblikkeligt, og Kina har varslet planer om et modtræk. Forhandlingerne mellem de to lande fortsætter fredag.