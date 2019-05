Fartbegrænsning kan booste den globale flåde med 235 pct

Samtidig med at IMO for alvor tager fat på at diskutere CO2-reduktioner, fremhæver EU-Kommissionen nu fartbegrænsninger som et meget effektivt middel. Lavere fart vil dog kræve væsentligt flere skibe. Læs hele rapporten her.