Scrubber-nedbrud på agendaen ved topmøde i IMO

Når de delegerede mødes i IMO's miljøkomite i næste uge, skal de tage stilling et dilemma: For hvad gør en skibsejer næste år, hvis en scrubber går i stykker og skibet kun har brændstof med et højt svovlindhold ombord?