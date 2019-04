110 rederier støtter fartgrænse forud for IMO-topmøde

Star Bulk, Navios og Safebulkers og 107 andre rederier støtter forslag om at indføre hastighedsbegrænsing på skibe for at sænke industriens CO2-udledning på kort sigt, skriver de i åbent brev forud for et møde i IMO om få uger.