Karstensens Skibsværft får underskud efter problemer i Polen

Efter at have landet et overskud på næsten 40 mio. kr. i 2017, kom Karstensens Skibsværft ud med et underskud på over 5 mio. kr. i 2018. Forklaringen er problemer med en polsk underleverandør og vigende aktivitet inden for reparationer og større ombygninger.