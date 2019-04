Her er ugens bedste på ShippingWatch

Thor Stadil fryder sig over ikke at være en del af rivalernes opkøbsjagt i projektlast i en uge, hvor container-topchefer mærker, at væksten bøjer af. Ugen bød også på en omfattende undersøgelse af svovlkravene i SECA-zonen og et milliardlån til Bunker Holding.