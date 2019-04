Frankrig foreslår fartgrænse for skibe forud for IMO-møde

Frankrig foreslår forud for møde i IMO's miljøkomite, at der indføres en hastighedsbegrænsning på visse skibstyper for at nedbringe deres udledning af drivhusgasser. Tidligere har Danske Rederier og Norges Rederiforbund været kritiske.