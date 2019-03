Her er de fem vindere af maritim iværksætter-konkurrence

Fem danske startup-virksomheder har vundet finalen i iværksætter-konkurrencen Maritime Stars. De vil i ni måneder indgå i et udviklingsforløb med bl.a. Maersk Tankers, DFDS og Wärtsilä. ShippingWatch giver et overblik over vinderne.