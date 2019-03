Nu retter oliefonden blikket mod Alang

Norges oliefonds etiske råd vil se nærmere på selskaber, som skrotter skibe i Alang. Fonden ejer bl.a. aktier for knap to mia. kr. i Maersk, som benytter sig af værfter i Indien. Sidste år sortlistede fonden fire rederier for beaching.