Danske Rederier: Shipping må indstille sig på et hårdt brexit

Frygten for et brexit uden handelsaftale er rykket nærmere for Danske Rederier efter gårsdagens nej i Underhuset til premierminister Theresa Mays plan. Selv om rederne har forberedt sig, er kunderne ikke klar, lyder vurderingen fra brancheorganisationen.