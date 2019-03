Den kinesiske regering vil kapre Maersks førerposition

Officielle udtalelser fra den kinesiske regering viser, at den har som mål at vippe Maersk af pinden som verdens største containerrederi. Sådan lyder det i en advarsel om Kinas indflydelse fra generalsekretæren for Sea Europe, der organiserer en af hjørnestene i den europæiske, maritime industri.