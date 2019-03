Hvad er Claus Hemmingsens rolle i DFDS-ledelsens opløsning?

Inden for en uge har to topdirektører fra DFDS, Niels Smedegaard og nu Henrik Holck, forladt rederiet. Noget kan tyde på, at uenighed mellem bestyrelsesformand Claus Hemmingsen og ledelsesgruppen ligger bag. Det afviser Niels Smedegaard dog.