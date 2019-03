Derfor bakker rederier op om "svovlundtagelsen"

Da det kom på tale at tillade skibe uden scrubbere at have traditionel olie ombord, råbte rederierne op. Og forslaget blev taget af bordet. Når Fonar, der tillader skibe at tanke HFO i nødstilfælde, får opbakning, er der en række forklaringer på det.