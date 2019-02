Verdens største skrothandler er skuffet over EU's nej til Alang-værfter

Anil Sharma, CEO for verdens største cash buyer GMS, er skuffet over EU's beslutning om at dumpe to værfter i indiske Alang. Han tror, at skrotværdien af europæiske skibe vil falde med mellem 60 og 80 pct., hvis de skal ophugges efter EU's regler.