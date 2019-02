Skibskreditten vil lægge milliarder til udlånet – ny obligation kan komme i spil

Danmarks Skibskredit har i længere tid arbejdet på at udstede en ny, europæisk obligation, som vil give banken et strategisk ben, fortæller CFO. Ifølge hovedejeren, kapitalfonden Axcel, er det en måde at brede "fundingbasen ud".