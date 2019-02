Storbritannien annullerer millionkontrakt med skibsløs færgeoperatør

Det britiske transportministerium har valgt at annullere en udskældt kontrakt med færgeoperatøren Seaborne Ferries, som skulle stille ekstra kapacitet til rådighed i tilfælde af et hårdt brexit. For danske DFDS kan det til gengæld være gode nyheder.