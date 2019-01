Hårdt kemikaliemarked fortsatte i fjerde kvartal hos Stolt Tankers

Markedet for kemikalietank fortsatte med at presse Stolt Tankers ind i årets fjerde kvartal. CEO Niels G. Stolt-Nielsen, der tidligere forudså et presset 2019, er forsigtig optimist. En del ting skal dog falde på plads først.