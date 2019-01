Rederier kunne undgå norsk skat med møder i udlandet

De norske skattemyndigheder stiller nye krav til selskaber og rederier med hovedsæde i Oslo og udenlandsk adresse. Nu kan man ikke slippe for at betale norsk skat ved blot at afholde et betyrelsesmøde i udlandet, forklarer norsk skatteadvokat til ShippingWatch.