Smedegaards største bekymring nærmer sig med hastige skridt

Brexit står øverst på dagsordenen hos DFDS i et 2019, hvor også fortsat ekspansion i Tyrkiet er vigtigere end andre store temaer for industrien. CEO Niels Smedegaard stiller i et interview med ShippingWatch skarpt på årets største emner for det danske rederi.