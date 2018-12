Leverandør går til modangreb: "Thorco Lineage var usødygtigt"

Bunkerselskabet Bomin, som af Thorco Shipping bliver mistænkt for at have leveret beskidt bunkerolie til det forulykkede skib Thorco Lineage, svarer tilbage på angrebet. Skibet kan have været usødygtigt allerede inden afrejse, lyder påstanden.