DNV: Brint kan blive en realitet på større skibe fra 2030

Allerede fra 2030 kan brint blive et reelt alternativ til brændstof på store handelsskibe, lyder vurderingen fra DNV GL. Over for ShippingWatch fremlægger klasseselskabet det store potentiale i brint og de udfordringer, der mangler at blive ryddet af vejen.