Niels Smedegaard ruster sig til brexit-uro ind i 2019

Der er brug for en afklaring om brexit, mener CEO for DFDS Niels Smedegaard, som i tredje kvartal så, hvordan mængderne på de engelske ruter nu bliver påvirket. "Det er en usikkerhedsdyne, der ligger over det meste af Europa i øjeblikket," siger han til ShippingWatch.