Beslutning om skrappere krav til skibe er udskudt til næste år

Det er afgørende for håndhævelsen af svovlkravene, at det nu bliver forbudt at have brændstof med højt indhold af svovl ombord. Det mener Maersk-gruppens COO, Søren Toft. Rederne er også positive. (Opdateret kl. 19.15 med ICS, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen).