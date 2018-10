Hvor meget skal man snyde med svovl for at blive hængt ud offentligt?

Fra årsskiftet skal det være muligt at offentliggøre navne på rederier, der bliver taget i at overtræde svovlreglerne i danske farvande. Et lovforslag under behandling bliver taget godt imod af erhvervet. Læs her, hvor grel overskridelsen skal være, før man ender i gabestok.