Maersk forhandler om flere løsninger på 2020-udfordringen

Et nyt samarbejde med Vopak om lavsvovlsolie er kun et af flere initiativer, Maersk Oil Trading forsøger at forhandle på plads inden 2020. Vi har brugt meget tid på at sikre, vi bliver klar, siger Niels Henrik Lindegaard, head of Maersk Oil Trading.