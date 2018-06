Uret tikker for ny minister: "Jeg når ikke at revolutionere erhvervspolitikken"

Den nye erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil sætte virksomhederne fri, fortæller han. Men allerede på førstedagen som minister kan han se enden nærme sig med et Folketingsvalg om under et år, og derfor kommer der ingen revolutioner, siger han.