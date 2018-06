De næste to år får kinesiske Cosco nye skibe i flåden svarende til et mellemstort rederi. Det kan presse Maersk til at ændre sin beslutning om ikke at bygge nyt, siger chefanalytiker Tan Hua Joo fra Alphaliner. Hans forventninger til resten af 2018 og ind i 2019 er langt fra optimistiske.