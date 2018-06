Italien og Malta nægter skib med 629 migranter at komme i havn

Italiens nye regering har i weekenden afvist at tage imod et skib med 629 migranter. Det har Malta også. "Når der blæser nye politiske vinde, som nu i Italien, så forventer vi, at der findes en politisk løsning," siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier, til ShippingWatch.