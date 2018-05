Danpilot har rettet ind efter kritik fra Søfartsstyrelsen

Statsejede Danpilot har fået kritik og konstateret påbud af Søfartsstyrelsen, der blandt andet har været uforstående over for, at lodseriet arbejder med "accepterede overskridelser" af lodsernes hviletid. ShippingWatch har interviewet Danpilots adm. direktør Gert Frost.