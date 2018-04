Søren Skou: Lige nu har vi ikke svarene på CO2-målene

Maersks CEO Søren Skou lægger over for ShippingWatch ikke skjul på, at Maersk langt fra ligger inde med en fuldstændig færdig handlingsplan for at nå de nye CO2-mål for shipping i 2050. BW Groups bestyrelsesformand kalder målene "en mulighed og en trussel," alle må tage højde for.