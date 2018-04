Skibsredere efter CO2-aftalen: Alle skal levere nu

Den internationale rederiforening, ICS, fastslår over for ShippingWatch, at ingen rederier kan undslippe nu, hvis indholdet af IMO's CO2-aftale skal blive til virkelighed. Hapag-Lloyd mener, at aftalen sikrer fair konkurrence i industrien, men kræver flere investeringer.