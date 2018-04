Fra ambitiøs til fodslæbende: Sådan blev shippings CO2-aftale modtaget

Med fredagens CO2-aftale har den globale shippingindustri for første gang sat sig et konkret mål for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Mange roser, at det er lykkedes og kalder det "historisk". Andre mener, at det afspejler industriens magt i IMO. Se reaktionerne her.