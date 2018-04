Kapitalforvalter: Snabe har for mange poster ud over Maersk

Jim Hagemann Snabe har for mange aktiviteter ved siden af posten som formand for A.P. Møller-Maersk, mener den norske storinvestor KLP, som derfor undlod at stemme for Snabe på generalforsamlingen. Læs, hvordan andre aktionærer forholder sig til Maersk-formandens forskellige poster.