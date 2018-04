Organisationer: Industrien er uundværlig del af IMO

Industrien er en del af IMO, og det er der ikke noget underligt i, lyder det fra Bimco, efter FN's søfartsorgan i denne uge mødte kritik for at være under for stor indflydelse af shippingindustrien. "Alle i IMO ved, hvad industriens interesser er," siger forsker.